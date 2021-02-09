В Рязани будут судить гендиректора «Медсервиса» за выброшенные опасные медицинские отходы.
Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Медсервис» завершено, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Предпринимателя обвиняют в нарушении правил обращения с экологически опасными отходами.
Рязанский МСО установил, что в декабре 2017 года в районе деревне Полково Рязанского района сломалась машина, на которой «Медсервис» перевозил медицинские отходы класса Б до места их утилизации.
Не желая дополнительно тратиться и организовывать дальнейшую транспортировку бактериологических отходов, генеральный директор распорядился выгрузить их в строение возле деревенской пилорамы. К слову, все это происходило на землях сельхозназначения.
На следующий день гендиректор часть отходов сжег, а остальные так и остались лежать до 23 января.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
СПРАВКА «КП»
Что относится к медицинским отходам класса Б:
- использованные одноразовые шприцы, иглы, капельные системы;
- остатки пищи из инфекционных, туберкулезных и кожно-венерологических отделений;
- органические отходы: ткани, органы;
- загрязненные бинты, салфетки, постельные принадлежности;
- просроченные лекарства;
- вскрытые вакцины;
- одноразовые изделия из латекса и резины.
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