В Рязани будут судить гендиректора «Медсервиса» за выброшенные опасные медицинские отходы.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Медсервис» завершено, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Предпринимателя обвиняют в нарушении правил обращения с экологически опасными отходами.

Рязанский МСО установил, что в декабре 2017 года в районе деревне Полково Рязанского района сломалась машина, на которой «Медсервис» перевозил медицинские отходы класса Б до места их утилизации.

Не желая дополнительно тратиться и организовывать дальнейшую транспортировку бактериологических отходов, генеральный директор распорядился выгрузить их в строение возле деревенской пилорамы. К слову, все это происходило на землях сельхозназначения.

На следующий день гендиректор часть отходов сжег, а остальные так и остались лежать до 23 января.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

СПРАВКА «КП»

Что относится к медицинским отходам класса Б:

- использованные одноразовые шприцы, иглы, капельные системы;

- остатки пищи из инфекционных, туберкулезных и кожно-венерологических отделений;

- органические отходы: ткани, органы;

- загрязненные бинты, салфетки, постельные принадлежности;

- просроченные лекарства;

- вскрытые вакцины;

- одноразовые изделия из латекса и резины.

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