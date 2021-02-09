Южные циклоны со стороны Украины «спешат» к Рязанской области

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В ночь на 9 февраля зафиксирован температурный минимум этой зимы в Рязанской области: -31,3 градуса на метеостанции в Туме. Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал о грядущей смене погоды:

«Серия активных южных циклонов уже «спешит» к нам со стороны Украины. Первый из циклонов сегодня ночью принесет с собой небольшое потепление и первую порцию снегопадов», - пишут метеорологи во вторник.

По их данным, 12 февраля «морозы ослабеют вплоть до оттепели». Ожидаются осадки – в основном в виде снега, но не исключены и смешанного типа, местами сильные. При этом потепление, похоже, будет совсем недолгим, и уже в выходные вновь подморозит.

«Также прогнозируется порывистый ветер, из-за него местами закружат метели», - говорится в релизе.

Нынешние морозы, которые держатся с 6 февраля, метеорологи объясняют действием холодного антициклона, «зажатого между двух обширных циклонов»: центр одного из них - над северным Уралом, другого – над Украиной.