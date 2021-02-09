Любимов ответил рязанскому бизнесу на просьбу снизить кадастровую стоимость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 февраля на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов прокомментировал просьбу владельцев торговых центров Рязани об отмене новой кадастровой стоимости. Напомним, ранее руководители крупнейших ТЦ и ТРЦ обратились к главе региона, чтобы он отменил ранее принятое постановление об увеличении кадастровой стоимости зданий в 2-2,5 раза.

По словам предпринимателей, из-за коронавируса бизнес понес серьезные потери, а рост налоговой нагрузки на каждый крупный торговый центр будет исчисляться десятками миллионов рублей.

«При текущих обстоятельствах это станет неподъемным грузом для отрасли, которая даже при сохранении текущей кадастровой оценки не сможет в ближайший год восстановить показатели своего бизнеса на уровне 2019 года», - говорилось в обращении предпринимателей.

— Действующим законодательством не предусмотрены перенос либо отмена действия новой государственной кадастровой оценки, уже утвержденной и согласованной Росреестром РФ, — ответил владельцам торговых центров Николай Любимов. — Не предусмотрено и введение понижающих коэффициентов к кадастровой стоимости.

Но Любимов напомнил предпринимателям, что сейчас действует новый механизм уточнения кадастровой стоимости, а все разъяснения можно получить в Центре Государственной кадастровой оценки. Именно туда губернатор советует обратиться владельцам торговых домов, чтобы исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости.

— Каждый собственник может воспользоваться этими механизмами, — заявил Любимов.

Ранее губернатор предложил снизить ставку налога с 1,5% до 1% для организаций, работающих по «упрощенке» (читать подробнее).

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