В Рязани произошла авария на тепломагистрали

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня 9 февраля произошла авария на тепломагистрали. Как сообщили «Комсомолке» жители улицы Зубковой, проблемы с отоплением начались около полудня. Поврежденный участок расположен на улице Новоселов.

«По сообщению МУП «РМПТС», отключение потребителей от отопления и горячего водоснабжения производиться не будет», - сообщили в администрации города через несколько часов после аварии.

В диспетчерской службе МУП «РМПТС» нашему корреспонденту объяснили, что для устранения повреждения снижено давление – отсюда и остывающие батареи. Примерные сроки ремонтно-восстановительных работ диспетчер назвать затруднилась. В администрации перспективы обозначили так: «вечер 9 февраля».

«Параметры подачи тепла будут незначительно снижены в домах 28-40 к.3 по ул. Новоселов и по ул. Зубковой в домах 21-25 к.3, в детских садах №№142 и 149, школе №51, ДШИ №7», - конкретизировали чиновники.