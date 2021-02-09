Мусорный оператор пытался в Рязани собрать с жильцов деньги за неоказанные услуги

Рязанский мусорный оператор «Эко-Пронск» решил получить деньги с жильцов за неоказанные услуги. Просто так. К такому выводу пришло УФАС.

Жители дома №20 по улице Мервинской написали в жалобе, что их дом сдали в эксплуатацию в октябре 2019 года. В первые несколько месяцев в квартирах никто не проживал, так как велись отделочные работы, а строительный мусор вывозила подрядная организация на основании договора.

Кроме того, на придомовой территории контейнеров для сбора отходов не было, и «Эко-Пронск» ничего не вывозил вплоть до июня 2020 года. Однако это не помешало предприимчивым «мусорным коммерсантам» выставить жильцам дома счета на оплату за период с января по май 2020 года. Общая сумма счета - 125 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения дела антимонопольщики вынесли «мусорщикам» предупреждение. Материалы переданы для возбуждения дел об административном правонарушении.

Ранее в антимонопольную службу обращалось ООО «Ярмарка» с заявлением на действия мусорного оператора ООО «Эко-Пронск», который, согласно жалобе, навязывает контрагенту невыгодные условия договора на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (читать подробнее).

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