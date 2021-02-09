Большинство обращений жителей в региональную общественную приемную «Единой России» решено положительно

«С 1 по 5 февраля поступило тринадцать обращений, восемь из них было решено положительно, остальные находятся в работе», – подвела итоги недели руководитель Рязанской региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации все приемы проходят в дистанционном режиме. Жители области хорошо восприняли этот формат, позволяющий экономить время на дорогу.

Пенсионерка из Рязани попросила помочь получить справку, подтверждающую, что ее муж является участником Великой Отечественной войны. В Центральный архив Министерства обороны РФ был направлен депутатский запрос, и заявительница получила необходимый документ.

Жители многоквартирного дома областного центра рассказали, что хотят установить на придворовой территории искусственные неровности и дорожный знак «Осторожно, дети!»

«В администрации города Рязани разъяснили, что земля находится в общедолевой собственности и жильцы должны на общем собрании принять решение об ограничении проезда вдоль дома», – проконсультировала Татьяна Панфилова.

Кроме того, в адрес приемной поступила благодарность за помощь в получении военной пенсии после переезда из Республики Молдовы в Рязань. В военкомате Московского района с августа 2020 года заявительнице неоднократно сообщали, что нужные документы к ним не поступали. Юрист правозащитного центра «Единой России» связалась с воинской частью, после чего запрашиваемые данные были переданы в Рязанский областной военный комиссариат.

«На минувшей неделе в общественной партийной приемной также прошла тематическая неделя, посвященная здравоохранению. На вопросы рязанцев ответили депутаты всех уровней, сенаторы, специалисты профильных министерств и ведомств», – напомнила координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета регионального отделения партии Елена Синица.

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