Для части рязанских организаций на «упрощенке» могут снизить ставку налога

Является ли снижение ставки популистской мерой?! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На очередном заседании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов предложил рассмотреть возможность снижения налоговой ставки. Это касается организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

- Она должна быть снижена с 1,5% до 1%, – сказал глава региона. – Пониженную ставку предлагаю установить на два года, то есть на 2021 и 2022 годы.

Для организаций потребительской кооперации, которые занимаются развозной торговлей и обеспечивают жителей малонаселенных и отдаленных населенных пунктов продуктами питания и товарами первой необходимости, губернатор попросил проработать возможность снижения ставки до 0,8%.

Одновременно с этим 9 февраля был установлен прожиточный минимум на территории Рязанской области. Он явно проигрывает общероссийскому тренду.

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