В рязанском регионе установлена величина прожиточного минимума

Прожиточный минимум он и есть минимум. Всего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект постановления кабмина о величине прожиточного минимума в Рязанской области был одобрен на заседании правительства во вторник, 9 февраля. Ранее мы приводили цифры, прописанные в принятом документе. При этом величина, которая применяется при расчете ряда социальных выплат, устанавливается на весь 2021 год (не поквартально, как прежде).

Также на заседании регионального правительства Николай Любимов предложил снизить налоговую ставку для ряда организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

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