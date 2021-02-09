Для юных сасовцев провели тренировку на ледовой арене

Фото: РОО "Единая Россия".

8 февраля в Сасове школьников и воспитанников городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пригласили на ледовую арену ФСК «Планета спорта». Мероприятие состоялось в рамках акции сторонников «Спорт каждый день» календаря «Партия добрых дел».

Поддержать ребят пришли юные хоккеисты местной спортшколы. Они продемонстрировали элементы профессиональной разминки и провели совместную тренировку. В подарок дети получили клюшки, шайбы и футболки.

«Говорю как врач: самое ценное, что у нас есть, – это здоровье, и со спортом оно связано неразрывно. Многие из молодежи очень хотят заниматься спортом. Но, к сожалению, не у всех есть возможность. Уверена, вместе мы сможем помочь юным спортсменам осуществить мечту», – сказала председатель регионального Совета сторонников партии, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

Депутат регионального парламента Владимир Рожков добавил, что сам является любителем зимних видов спорта, поэтому одним из первых решил поддержать акцию. К инициативе присоединились депутаты Сасовской городской Думы.

Участникам акции «Спорт каждый день» был закуплен и передан зимний спортинвентарь.

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