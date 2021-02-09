В Старожилове бабушка выгнала внучку на тридцатиградусный мороз

В райцентре Старожилово произошел вопиющий случай – 60-летняя бабушка выгнала на мороз свою 10-летнюю внучку.

В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что к ним прибежала 10-летняя девочка из соседней квартиры. Ребенок рассказал, что она учила уроки, а нетрезвая бабушка вдруг стала кричать и выгонять ее из квартиры.

Выяснило, что родители девочки лишены родительских прав. Бабушка является законным опекуном. При этом сама пенсионерка состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Полицейские отвели ребенка домой и провели с бабушкой разъяснительный разговор. Женщина пообещала более не применять подобных воспитательных мер. Но уже спустя несколько часов полицейским вновь пришлось приехать по этому адресу.

Женщина повторно выгнала внучку на улицу, несмотря на сильный мороз. В полицию девочка позвонила сама, находясь уже за дверью своей квартиры.

Ребенка изъяли из семьи. В отношении бабушки возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».