Стало известно, кого записали в новые жертвы COVID-19 в Рязанской области 9 февраля

Во вторник, 9 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще три человека. Оперативная группа регионального правительства сообщила, что это 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 68-ми и 73-х лет. Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной их смерти также стал именно коронавирус.

Всего в Рязанской области по состоянию на 9 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 249 человека.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).