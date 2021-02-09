В региональной приемной возобновляются очные приемы адвоката

С 12 февраля по пятницам с 14.00 до 16.00 на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» будет принимать адвокат Центральной городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Рязанской области.

«В приемную обращаются заявители, которым необходима юридическая помощь. К сожалению, не видя документов, не всегда можно качественно оказать консультацию. Поэтому было принято решение о возобновлении очных приемов», – сообщила руководитель региональной приемной «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии Елена Синица рассказала, что приемы будут проходить по предварительной записи с соблюдением необходимых мер профилактики коронавируса.

Запись на прием производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 82-43-23. Письменные обращения принимаются по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А) и на электронный адрес op@ryazan.er.ru

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