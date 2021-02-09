Четыре дома в Рязани остались 9 февраля без воды

Сети изношены - "Водоканал" что-то постоянно ремонтирует. Фото из архива "КП"-Рязань".

С 9.30 до 17.00 9 февраля отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- улица Октябрьская, дом 2;

- улица Станкозаводская, д. 5/1, д. 6, д. 8.

Отключение воды связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе. Их проводит муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани».

Тем временем, между рабочими, которые в сильные морозы продолжают работать на улицах Рязани, вручную отчищать город от снега и наледи, перераспределят премию. Об этом на совещании в Дирекции благоустройства распорядился замглавы администрации Владимир Бурмистров.