Все о коронавирусе в Рязанской области на 9 февраля

Во вторник, 9 февраля, в Рязанской области выявили еще 100 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 22 848 рязанцев. Нужно отметить, что 100 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с начала 2021 года.

Поправились за сутки 94 человека. Общее количество выздоровевших – 20 902 человека.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В список за сутки занесли еще три фамилии. По официальным данным, на 9 февраля жертвами коронавируса в регионе значатся 249 человек.

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