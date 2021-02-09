На Московском шоссе вновь заработал рынок «Народный». Фото: Оксана Старухина | Подслушано в Рязани.

На Народном бульваре вновь появился рынок, который сейчас называется «Торговый комплекс “Народный”». Сообщение с фотографией опубликовала рязанка Оксана Старухина в паблике «Подслушано в Рязани».

При входе на рынок растянули соответствующий баннер, украшенный воздушными шариками.

«Возвращается наш любимый и народный рынок на Народном бульваре», - говорится в сообщении.

В комментариях автор поста указала, что рынок расположен на бывшей автостоянке, но строительство многоэтажки не прекратилось.

Рынок на Народном бульваре (рынок на Московском шоссе) за Дворцом торжеств начали сносить 9 декабря прошлого года. На его месте появится многоэтажная застройка.

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