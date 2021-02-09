Рязанец разбил автомобиль из-за огромной ямы на улице Разина. Фото: Макс Бречка | ПУВР

Утром 9 февраля рязанец повредил автомобиль, попав в яму на улице Разина. Сообщение с жалобой в адрес чиновников мужчина оставил в социальных сетях.

«Сегодня я поломал бампер, крыло, подкрылок и защиту. Судя по валяющимся вокруг кускам бамперов и других частей, не я один так пострадал. Самое коварство в том, что эту яму трудно идентифицировать издалека, она кажется небольшой неровностью, а когда подъезжаешь к ней и понимаешь масштаб, то уже поздно», - написал автомобилист.

Место, где произошло ДТП. Фото: Макс Бречка | ПУВР

Мужчина передал привет управлению благоустройства администрации Рязани и сообщил, что на указанном участке просел асфальт и образовалась яма диаметром 2,5х2,5 метра и глубиной 30 см.

«Я вызвал на место экипаж ДПС и все оформил. Предлагаю вам провести нормальный ремонт данного участка дороги, а также связаться со мной для урегулирования ущерба в досудебном порядке», - говорится в жалобе.

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