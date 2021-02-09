Довели до самоубийства? В Рязани СК возбудил дело по факту падения девочки с 16 этажа

Следователи Московского МСО завершили проверку по факту падения 12-летней девочки с 16-го этажа. По результатам проверки следственный орган возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел около полуночи 3 февраля. Возле подъезда одного из домов по Московскому шоссе местные жители обнаружили лежащую 12-летнею девочку с многочисленными травмами и ушибами. И тут же выяснилось, что ребенок выпал из окна на 16-м этаже (читать подробнее).

К счастью, ребенок выжил. Врачи детской ОКБ продолжают бороться за ее жизнь.

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