Суд рассмотрит дело 22-летнего рязанского уклониста

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего рязанца, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы.

По данным следствия, как только у молодого человека закончилась отсрочка в связи с обучением в колледже, он несколько месяцев не являлся по повесткам в военкомат, а уважительных причин на это у него не было.

Следователи Рязанского МСО собрали достаточно доказательств по делу и передали все материалы в суд.

«Судимость за уклонение от военной или альтернативной гражданской службы в будущем может существенно отразиться на карьере молодого человека. Имея судимость, бывший «уклонист» не сможет устроиться на службу в правоохранительные органы и иные государственные органы», - говорится в сообщении СУ СК России по Рязанской области.

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