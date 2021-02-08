Торговый дом «Барс на Московском» был эвакуирован

Днем 8 февраля в Рязани эвакуировали торговый дом «Барс», расположенный на Московском шоссе. Здание пришлось покинуть нескольким сотням человек.

По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация. Причины устанавливаются.

В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.

«Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб – 112», - предупреждает ГУ МЧС России по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!