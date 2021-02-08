Авторитетный экс-директор «Водоканала» и мэр Рязани обсудили вопросы водоснабжения

Елена Сорокина и Иван Татанов. Фото пресс-службы горадминистрации.

8 февраля свой 85-летний юбилей отметил Почетный гражданин города Рязани Иван Васильевич Татанов. Глава администрации Елена Сорокина поздравила его лично.

Напомним, Татанов в ноябре 1983 года возглавил «Водоканал» Рязани. Долгое время трудился на предприятии, за годы его руководства была проведена реконструкция водопроводных станций. И это позволило значительно увеличить подачу воды в дома рязанцев.

Елена Сорокина и Иван Татанов в ходе беседы затронули актуальные темы и возможные пути решения ряда вопросов в части совершенствования системы городского водоснабжения.

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