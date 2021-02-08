Троллейбусы №№4 и 16 временно двигаются в Рязани по измененной схеме

Обещают, что движение троллейбусов восстановят вечером. Фото из архива "КП"-Рязань".

С 13.30 8 февраля ограничено движение транспорта по Интернациональной улице по направлению к Промышленной. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Поэтому троллейбусы маршрутов №№4 и 16 по направлению из города следуют по улицам Октябрьской, Станкозаводской, Промышленной по маршруту троллейбуса №9, в направлении центра города – без изменений.

Управление ЖКХ и энергетики обещает, что работы на водопроводе будут закончены, и движение транспорта будет восстановлено к 20.00 этого же дня.

Также в понедельник, 8 февраля, примерно в 14:45, на повороте с улицы Вокзальной на Первомайский проспект сломался грузовой автомобиль - в связи с этим троллейбусы 5-го маршрута следуют через остановку «Вокзал Рязань-1».

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