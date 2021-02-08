Троллейбус №5 временно пойдет через вокзал «Рязань-1»

8 февраля, примерно в 14:45, на повороте с улицы Вокзальной на Первомайский проспект сломался грузовой автомобиль.

«В связи с этим троллейбусы 5-го маршрута будут следовать через остановку «вокзал Рязань-1»», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне, в воскресенье, на улице Забайкальской на одноименной остановке общественного транспорта оборвалась контактная сеть. Из-за этого сократился единственный для Дягилева троллейбусный маршрут №1 (читать подробнее).

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