Еще два отделения МФЦ открыли в Рязани

В Рязани открыли два отделения МФЦ. Работают они на базе офисов ПАО «Прио-Внешторгбанк». Одно отделение расположено по адресу: улица Есенина, 82/26, а другое – на улице Интернациональной, 22а.

«Заявители смогут получить весь спектр государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых многофункциональными центрами», - заверила пресс-служба регионального правительства.

Важен один момент, сейчас попасть с улицы в указанные МФЦ нельзя, чтобы получить услуги, нужно предварительно записаться по телефону: (4912) 55-50-55.

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