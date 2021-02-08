Бурмистров договорился о безвозмездной помощи Рязани в уборке улиц.
6 февраля замглавы администрации Владимир Бурмистров встретился с руководством ООО «Лидер Строй», которое работает в сфере содержания автодорог регионального и федерального значения.
Чиновник посетил завод по замешиванию жидкого реагента, специализированную дорожную лабораторию, а также посмотрел новое оборудование ГЛОНАСС и комбинированные дорожные машины (КДМ).
Компания «Лидер Строй» начала выпускать на городские дороги свою технику.
Бурмистрову понравилось на предприятии, он отметил преимущества современных технологий и методов контроля качества, которые используются при содержании дорог. Чиновник поручил руководству Дирекции благоустройства перенять опыт по отдельным направлениям. В частности, по автоматическому замешиванию реагента, это значит, что замес проходит в более точных пропорциях.
Во время встречи стороны договорились о сотрудничестве и безвозмездной помощи при уборке города.
Владимиру Бурмистрову понравилась мощная техника...
«Уже ночью 7 февраля на подметание Ряжского шоссе вышла мощная техника ООО «Лидер Строй». Комбинированные дорожные машины подмели и обработали дороги пескосоляной смесью», - говорится в сообщении мэрии.
— Такая помощь важна для города, особенно во время ликвидации последствий погодных явлений, когда Дирекция благоустройства загружена работой, — отметил Бурмистров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!