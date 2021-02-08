Бурмистров договорился о безвозмездной помощи Рязани в уборке улиц.

6 февраля замглавы администрации Владимир Бурмистров встретился с руководством ООО «Лидер Строй», которое работает в сфере содержания автодорог регионального и федерального значения.

Чиновник посетил завод по замешиванию жидкого реагента, специализированную дорожную лабораторию, а также посмотрел новое оборудование ГЛОНАСС и комбинированные дорожные машины (КДМ).

Компания «Лидер Строй» начала выпускать на городские дороги свою технику.

Бурмистрову понравилось на предприятии, он отметил преимущества современных технологий и методов контроля качества, которые используются при содержании дорог. Чиновник поручил руководству Дирекции благоустройства перенять опыт по отдельным направлениям. В частности, по автоматическому замешиванию реагента, это значит, что замес проходит в более точных пропорциях.

Во время встречи стороны договорились о сотрудничестве и безвозмездной помощи при уборке города.

Владимиру Бурмистрову понравилась мощная техника...

«Уже ночью 7 февраля на подметание Ряжского шоссе вышла мощная техника ООО «Лидер Строй». Комбинированные дорожные машины подмели и обработали дороги пескосоляной смесью», - говорится в сообщении мэрии.

— Такая помощь важна для города, особенно во время ликвидации последствий погодных явлений, когда Дирекция благоустройства загружена работой, — отметил Бурмистров.

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