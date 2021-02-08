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Бурмистров договорился о безвозмездной помощи Рязани в уборке улиц

Компания «Лидер Строй» начала выпускать на городские дороги свою технику
Источник:kp.ru
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Бурмистров договорился о безвозмездной помощи Рязани в уборке улиц.

Бурмистров договорился о безвозмездной помощи Рязани в уборке улиц.

6 февраля замглавы администрации Владимир Бурмистров встретился с руководством ООО «Лидер Строй», которое работает в сфере содержания автодорог регионального и федерального значения.

Чиновник посетил завод по замешиванию жидкого реагента, специализированную дорожную лабораторию, а также посмотрел новое оборудование ГЛОНАСС и комбинированные дорожные машины (КДМ).

Компания «Лидер Строй» начала выпускать на городские дороги свою технику.

Компания «Лидер Строй» начала выпускать на городские дороги свою технику.

Бурмистрову понравилось на предприятии, он отметил преимущества современных технологий и методов контроля качества, которые используются при содержании дорог. Чиновник поручил руководству Дирекции благоустройства перенять опыт по отдельным направлениям. В частности, по автоматическому замешиванию реагента, это значит, что замес проходит в более точных пропорциях.

Во время встречи стороны договорились о сотрудничестве и безвозмездной помощи при уборке города.

Владимиру Бурмистрову понравилась мощная техника...

Владимиру Бурмистрову понравилась мощная техника...

«Уже ночью 7 февраля на подметание Ряжского шоссе вышла мощная техника ООО «Лидер Строй». Комбинированные дорожные машины подмели и обработали дороги пескосоляной смесью», - говорится в сообщении мэрии.

— Такая помощь важна для города, особенно во время ликвидации последствий погодных явлений, когда Дирекция благоустройства загружена работой, — отметил Бурмистров.

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