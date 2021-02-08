Во вторник в Рязанскую область местами придут морозы до 29 градусов

В ночь на вторник, 9 февраля, в Рязани и области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, а также переменный ветер порывами до семи метров в секунду.

Днем облачно, временами снег, метель и восточный ветер порывами до 10 м/с. На дорогах гололедица, днем местами снежные заносы. Температура воздуха по области ночью -25…-20ºС, местами до -29ºС, а днем -17…-12°С.

За последние 19 лет наблюдений в феврале на территории Рязанской области произошли одна природная чрезвычайная ситуация, когда из-за сильных морозов погибли озимые зерновые культуры, и одно природно-техногенное ЧП. В результате налипания мокрого снега произошли обрывы ЛЭП.

В настоящее время, по данным управления МЧС, в Рязанской области возможна одна природная или природно-техногенная ЧС, но не выше межмуниципального уровня.

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