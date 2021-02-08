УФАС оштрафовал крупную газораспределительную компанию Рязанской области

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает региональное управление ФАС.

Установлено, что в сентябре 2020 года заявитель направил газовикам запрос о предоставлении технических условий на подключение. Но, как выяснилось, запрос не содержал полного пакета документов, потому должен был вернуться заявителю в течение трех рабочих дней.

Однако, специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» запрос не возвратили и вопрос о предоставлении дополнительных документов решали во время устных переговоров. В итоге процесс получения технических условий и заключения договора существенно затянулся.

В настоящее время постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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