На 101-м году жизни скончалась известная рязанка Мария Ровчак

Фото: пресс-служба "Единой России".

В субботу, 6 февраля, Министерство спорта Рязанской области сообщило, что на 101-году жизни скончалась ветеран спорта Мария Ивановна Ровчак. Не прошло еще и двух месяцев с того момента, как в городе праздновали вековой юбилей Марии Ивановны…

Она родилась 10 декабря 1920 года. Ушла на фронт добровольцем. Окончила школу младших авиационных специалистов в Переславле-Залесском. Принимала участие в боевых действиях на Брянском фронте, а также в Белоруссии, Ленинградской области и Прибалтике. На фронте познакомилась с будущим супругом.

После окончания войны работала в спортивном обществе «Динамо» тренером по стрельбе. Была чемпионкой Рязанской области по стрельбе, судья республиканской категории.

Награждена правительственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Принимала активное участие в работе Совета ветеранов спорта.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Ивановны. Вечная память.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязань простилась с автогонщиком Константином Бариновым

Отпевание состоялось 2 февраля в церкви Бориса и Глеба (подробности).