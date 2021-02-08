В 2021 году в рязанской Песочне построят новые ясли

Так будут выглядеть ясли согласно проекту.

В Рязани объявили еще один тендер на строительство яслей. Учреждение, рассчитанное на 60 мест, появится в Дашково-Песочне - на улице Бугровка.

Проект почти аналогичен тому, по которому будут строить ясли на улице Бирюзова. Площадь застройки отличается примерно на 20 «квадратов». Это также будет одноэтажное здание с тремя групповыми ячейками для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, игровыми и физкультурными площадками на улице.

На объект власти готовы потратить из бюджета до 96,4 млн рублей. Завершить работы планируется не позже 25 ноября 2021 года.

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