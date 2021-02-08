Андрей Красов: В Рязанской области есть запрос на строительство новых домов культуры

Фото: РОО "Единая Россия".

В этом году в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» Рязанская область получит средства на ремонт 10 сельских учреждений культуры: в Касимовском, Ряжском, Кораблинском, Пителинском, Сараевском, Рыбновском районах, Сасовского районного ДК, Скопинского районного ДК, ДК мкр. Октябрьский в городе Скопине.

Андрей Красов попросил регионального министра оказать содействие в скорейшем включении в проект «Единой России» строительства нескольких новых ДК: в р.п. Пителино, где учреждение культуры в настоящее время размещается в храме, поселках Сотницыно Сасовского района, Сараи и Гусь-Железный, Мурмино Рязанского района, Туме Клепиковского района, селе Кирицы Спасского района.

«Строительство этих объектов требует финансирования более существенного, чем ремонт, но вопрос необходимо решать, – отметил депутат Госдумы. – Запрос идет от жителей. Все эти дома культуры располагаются в крупных населенных пунктах и объединяют большое количество рязанцев всех возрастов».

Виталий Попов рассказал, что по многим объектам уже проведена подготовительная работа, для некоторых из них есть проектно-сметная документация. Так, Дом культуры в поселке Сотницыно в Сасовском районе стоит первым в очереди. Для ДК в поселке Мурмино в Рязанском районе необходимо переделать проект, после чего можно будет подать заявку.

Реализацию проекта «Культура малой Родины» Андрей Красов также обсудил с его региональным координатором, директором Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Еленой Шаповской. Кроме этого, в связи с 80-летием со дня образования учреждения парламентарий вручил благодарственные письма сотрудникам, внесшим наибольший вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры Рязанского края.

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