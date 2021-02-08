Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП с участием трех автомобилей в Шиловском районе

26 декабря 2020 года в Шиловском районе на 118-м километре дороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 49-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, совершил столкновение с грузовиком ГАЗ, за рулем которого находился 56-летний водитель. От удара грузовик потерял управление и врезался в иномарку Volvo под управлением 57-летнего мужчины. Последний получил тяжелые травмы и скончался.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев этого трагического происшествия. Обратиться необходимо по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, к.1.

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