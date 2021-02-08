В Рязанской области поставлен абсолютный минимум по заражению COVID-19 с начала года

В понедельник, 8 февраля, в Рязанской области выявили еще 101 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 22 748 рязанцев. Нужно отметить, что 101 случай – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с начала 2021 года.

Поправился за сутки 91 человек. Общее количество выздоровевших – 20 808 человек.

Второй день подряд в регионе не фиксируются летальные случаи. По официальным данным, на 8 февраля жертвами коронавируса в регионе значатся все те же 246 человек.