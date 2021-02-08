В ДТП с Ford и Audi в Рязанской области пострадали четверо

Фото: 62.мвд.рф

В Михайловском районе, недалеко от деревни Поярково, 7 февраля произошла серьезная авария. Примерно в 13:40 на 240 километре трассы «Золотое кольцо» столкнулись Audi A6 и Ford Focus.

По предварительной информации областного УМВД, 47-летний житель Захаровского района - водитель Audi – на скорости не справился с управлением и спровоцировал столкновение с Ford.

В результате пострадали 26-летний житель Тулы, который был за рулем Ford, а также три его пассажира – 32, 31 и 24 лет.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

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