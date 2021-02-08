За год в Рязанской области сократилось число научных работников

К 8 февраля, когда отмечается День российской науки, Рязаньстат представил кое-какие выкладки. Все они относятся к 2020 году, причем к периоду с января по сентябрь.

По сравнению с 2019 годом численность научных работников в Рязанской области сократилась на 2,4% и составила 2,3 тысячи человек. Большинство из них работает в коммерческих организациях (64,6%), почти треть (29%) – в госсекторе, а на учреждения высшего образования приходится всего 6%.

Всего орган статистики насчитал в Рязанской области 27 различных организаций, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Что примечательно, здесь наоборот: больше трети – это организации высшего образования, а каждая четвертая представляет промышленный сектор. Непосредственно научно-исследовательский профиль имеют 18% организаций, еще 11% - это конструкторские и опытно-экспериментальные предприятия.

По официальным данным, всего на научные исследования и разработки за отчетный период потрачено 1,2 млрд руб., 43,6% этой суммы профинансировано из федерального бюджета.