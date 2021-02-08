В Рязанской области 45 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Состояние 45 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает работающий в Рязанской области оперштаб. Информация актуальна на вечер 7 февраля.

Всего в специализированных госпиталях остаются 474 пациента с COVID-19. У 77 из них состояние удовлетворительное, у 352 – средней степени тяжести.

Среди тех, у кого состояние тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Большую часть из них – в ОКБ и БСМП (подробнее).