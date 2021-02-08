Кабмин определил прожиточный минимум в Рязанской области на 2021 год

Правительство Рязанской области подготовило, но пока не приняло, новое постановление о прожиточном минимуме. Эта величина, которая применяется при расчете ряда социальных выплат, устанавливается на 2021 год (не поквартально, как прежде).

На фоне прожиточного минимума, определенного Правительством России, Рязанская область проигрывает по всем фронтам. Приводим суммы, которые установил местный кабмин, а в скобках – суммы федерального:

- на душу населения – 10785 руб. (11 653 руб.);

- для трудоспособного населения – 11643 руб. (12 702 руб.);

- для пенсионеров – 9321 руб. (10 022 руб.);

- для детей – 10899 руб. (11 303 руб.).

Считаем важным отметить, что по сравнению с III и IV кварталами 2020 года, когда мы стали свидетелями роста цен на многие товары, у большинства групп населения прожиточный минимум оказался «заморожен», то есть никак не изменился. На 428 рублей вырастет только значение для установления социальной доплаты к пенсии.

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