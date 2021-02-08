Сразу три фуры попали в ДТП под Рязанью

У одной из фур разбита кабина. Фото: соцсети.

Авария с участием трех фур и легковушки произошла под Рязанью 7 февраля. По словам очевидцев, авария случилась возле Турлатова.

Видео с места ДТП опубликовали в этот же день в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что столкнулись четыре автомобиля, которые двигались в попутном направлении. У одного из большегрузов разбита кабина. На месте дорожного происшествия сразу образовалась пробка.

Официальной версии случившегося пока нет.

В субботу, 6 февраля, серьезное ДТП произошло на трассе Рязань – Скопин неподалеку от райцентра Пронск. Столкнулись две иномарки: Ford Focus, за рулем которого находился житель Новомичуринска, и Chevrolet с московскими номерами.