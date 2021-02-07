В начале новой недели морозы в Рязанской области сохранятся

Опубликован прогноз для Рязанской области на 8-10 февраля. Дневная температура по региону с понедельника по среду ожидается примерно одинаковая: -17…-12 и -16…-11 градусов.

В темное время суток уже перепады, но значений выше -15…-20 градусов, как 10 июня, термометры не покажут. А вот пик морозов придется на ночь вторника – похолодает до -23…-28.

В Рязани днем понедельника -16…-14. Осадков не предвидится. В районах же местами выпадет небольшой снег.

Также небольшой снег весьма вероятен днем 9 и 10 февраля. В ночь на 10-е, по предварительному прогнозу, будет снегопад и метель.