На совещании в администрации Рязани обсудили зимнюю уборку

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7 февраля заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел совещание в Дирекции благоустройства города. На повестке дня - ликвидация последствий непогоды, грейдирование участков в зоне ответственности подрядных организаций, вывоз снега, очистка остановок общественного транспорта и подходов к медучреждениям.

В ходе рабочей встречи было отмечено, что бригады Дирекции работают в круглосуточном режиме, мобилизованы дополнительные ресурсы и вся техника предприятия. Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. В связи с чем, на дежурстве находится бригада электриков. Особое внимание МБУ «ДБГ» уделяет работе с обращениями граждан, поступающими на дежурные телефоны, от активистов и через социальные сети. Все они оперативно отрабатываются специалистами.

Заместитель главы администрации подчеркнул, что контроль за уборкой городских территорий должен быть повсеместный.

«Ежедневно осуществлять контроль за уборкой во всех районах города, частном секторе», - поручил Владимир Бурмистров и подчеркнул, что также важно оперативно производить очистку и посыпку тротуаров, остановок общественного транспорта, парковок вблизи объектов соцсферы. «Снег после грейдирования в местах остановок нужно своевременно убирать, не допускать сужений проезжей части», - добавил он.

По поручению замглавы все территории, за которые ответственны подрядчики, тщательно проверяются. При выявлении недостатков оплата не производится, работы выполняются повторно. Так, за последние дни вопросы возникали по работе исполнителей в посёлке Борки, в районе ул. Сережина гора, поселке Никуличи, Соколовке. В ряде случаев проведение грейдирования было осложнено припаркованными вдоль дорог автомобилями.

Для эффективной работы техники к информированию жителей будут подключены активисты ТОС, данные о предстоящих работах также будут передаваться в Госавтоинспекцию. В сводном отчёте Дирекции, который поступает ежедневно, помимо фотофиксации всех участков будет добавлена строка - «оценка работ подрядчика общественностью».