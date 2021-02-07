На трассе «Каспий» в Рязанской области перевернулась легковушка

Фото: Госавтоинспекция Скопинского района.

6 февраля на Р-22 «Каспий» в Рязанской области случилось ДТП, в котором пострадал юный житель Волгоградской области. На 275-м километре трассы (Скопинский район) женщина 1974 года рождения на Chevrolet Cruze не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии травмы получил ее сын 2009 года рождения. По факту дорожного инцидента полиция проводит проверку, сообщает Госавтоинспекция Скопинского района.