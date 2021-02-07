На ремонт Рязанского театра драмы потратят 135 млн рублей

В Рязани пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия – здания Рязанского театра драмы.

В Рязани пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия – здания Рязанского театра драмы. Из областного и федерального бюджета на это потратят 135 млн рублей. Конкурсная документация появилась на сайте госзакупок.

Предусматривается замена кровли с реставрацией карнизов, реставрация входной группы, ремонт поврежденных участков фасадов с реставрацией поврежденных/утраченных архитектурных деталей, оконных рам и дверей. Восстановление интерьера, в том числе реставрация элементов декора и парадных лестниц, также входит в проект.

Кроме того, запланирована модернизация инженерного оборудования и устройство «тепловых завес» на входах. Еще ряд мероприятий должен обеспечить доступность помещений театра для маломобильных групп населения.

Завершить работы заказчик требует не позже 1 октября 2022 года.

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