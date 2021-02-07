На конечной остановке троллейбусов в Рязани оборвалась контактная сеть

На улице Забайкальской в Рязани на одноименной остановке общественного транспорта произошел обрыв контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В связи с этим временно сокращен единственный для Дягилева троллейбусный маршрут №1.

По данным администрации, троллейбусы №1, пока не завершатся ремонтные работы, будет следовать до улицы Крупской.

По данным ГЛОНАСС, по состоянию на 11:00 на указанном маршруте работаю три машины.

Обновление: в 11:13 поступило сообщение, что движение восстановлено.