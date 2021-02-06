Стало известно, кого записали в новые жертвы коронавируса в Рязанской области 6 февраля

В субботу, 6 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще три человека. Оперативная группа регионального правительства сообщила, что это 69-летний мужчина и две женщины в возрасте 55 и 78 лет. Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной их смерти также стал именно коронавирус.

Всего в Рязанской области по состоянию на 6 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 246 человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Все о коронавирусе в Рязанской области на 6 февраля

Выявлено 105 новых случаев, три человека скончались (подробности).