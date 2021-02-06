Для рязанских школьников проведут киноуроки

Презентация всероссийского проекта "Новая школа".

В обсуждении приняли участие депутаты Рязанской областной Думы Александр Шевырев и Татьяна Панфилова, представители органов государственной власти в сфере образования, администраций муниципалитетов, родительской общественности, руководители образовательных организаций.

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» стартует 19 февраля. Первый урок будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Учащимся в зависимости от возраста покажут три фильма: «Когда улыбается небо», «Честь имею» и «Александр».

- Государство должно создать условия, которые будут способствовать духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважению к памяти защитников Отечества и старшему поколению, – уверена депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

По инициативе президента РФ Владимира Путина в закон «Об образовании в РФ» были внесены изменения, касающиеся системы организации воспитательной работы в сфере образования.

- Современные дети другие, и наша задача – идти в ногу со временем и предлагать современные программы воспитания, – подчеркнула парламентарий.

Заместитель министра образования и молодежной политики региона Сергей Хлыстов отметил, что Рязанская область готова к участию в проекте. По его словам, во все образовательные учреждения региона будут отправлены информационные письма, рассказывающие о данной инициативе.

- Я сам очень люблю кино и считаю, что коллективный просмотр фильмов позволит ребятам более полно осознать увиденное, обсудить предложенную тему и задать вопросы своему учителю, – высказал мнение замминистра.

Участники совещания внесли предложение о совместной работе детей и представителей органов власти.

- Школьники увидят, что их инициативы находят отклик не только у педагогов и родителей, но и у руководителей администраций и депутатов всех уровней. Это позволит почувствовать им важность и нужность озвученных социальных проектов, – отметил Александр Шевырев.

В свою очередь Татьяна Панфилова предложила не забывать и о киноклассике, на которой выросло несколько поколение людей.

- У нас есть много хороших фильмов, которые не оставляют равнодушными ни одного человека. Считаю, что необходимо выстроить план уроков так, чтобы была связующая нить между прошлым и настоящим, – отметила она.

Также участники совещания сформировали предложения по корректировке национальных проектов «Образование», «Демография» в части создания дополнительных дошкольных мест.

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