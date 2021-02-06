В Рязани сняли гриф секретности с комсомольских документов

Более тысячи документов рассекретили. Фото: Василий Вахрин

Очередное заседание межведомственной экспертной комиссии региона по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов состоялось 3 февраля.

На нём рассмотрели документы 13-ти фондов Государственного архива Рязанской области. На сегодняшний день изменились объективные обстоятельства - поэтому защита некоторых сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной.

Члены комиссии решили снять гриф секретности с 1003 дел. Среди них протоколы заседаний бюро, пленумов районных и губернских комитетов ВКП(б) и КПСС, протоколы женских собраний и групп бедноты, протоколы заседаний бюро районных комитетов ВЛКСМ.

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