В Рязани на пожаре в девятиэтажном доме пострадали люди

В самом начале субботнего дня – в 0.06 – поступило сообщение о пожаре на улице Крупкой в Рязани. Загорелась однокомнатная квартира в девятиэтажном доме.
На место происшествия были направлены четыре пожарных автомобиля и 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Пресс-служба МЧС сообщается, что огонь повредил комнату, пострадали два человека. Они живы, но госпитализированы.
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