И снова Касимов: на чиновницу горадминистрации завели дело о служебном подлоге

Поставила подпись, теперь придется отвечать. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ноябре 2020 года подозреваемая, а "КП"-Рязань" располагает сведениями, что это Лариса Мирзоян, несмотря на то, что часть предусмотренных муниципальным контрактом и договорами работ по ремонту городского "Пушкинского" сквера на сумму более 2 млн рублей фактически не была выполнена, подписала акты о приемке работ. Хотя они содержали недостоверные сведения об их выполнении в полном объеме.

В настоящее время по уголовному делу о служебном подлоге начальника УКС Мирзоян проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Также мы писали о том, что 27 квартир чиновники касимовской администрации закупили по завышенным ценам. Предполагаемый ущерб городскому бюджету и Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составил около 6 млн рублей.

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