Из-за последствий снегопада вечером 5 февраля Рязань встала в 10-балльные пробки

Сервис "Яндекс-пробки".

Вечером 5 февраля из-за последствий снегопада на дорогах Рязани образовались 10-балльный пробки. Об этом сообщил веб-сервис компании «Яндекс». В семь часов вечера стояла почти вся Южная окружная дорога (внешняя сторона), Московское шоссе от остановки «Таможня» до пересечения с Михайловским шоссе и Первомайский проспект (в сторону центра), практически вся улица Новая (в сторону Песочни), Северный обход (в сторону Песочни), Касимовкое шоссе (в сторону Песочни), а также центральная часть города.

В некоторых места, как например на улице Радиозаводской, и без того сложную дорожную обстановку усугубили ДТП.

Напомним, что ближайшие выходные сильных осадков в регионе не ожидается, зато придут холода!