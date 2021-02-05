На чиновников горадминистрации Касимова завели уголовное дело

Следователей интересует, куда "уплыли" в Касимове 6 миллионов рублей. Фото из архива "КП".

В 2019 году целый ряд чиновников администрации Касимова при реализации муниципальной программы «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» не предпринял необходимых мер для установления сложившихся на территории города рыночных цен на недвижимость. Так формулирует свои законные претензии к ним Касимовский МСО Следственного комитета РФ.

Проще говоря, 27 квартир было закуплено по завышенным ценам. Предполагаемый ущерб городскому бюджету и Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составил около 6 млн рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности. Расследование уголовного дела продолжается.

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