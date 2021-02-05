Медсестру из Скопина осудили за мошенничество в крупном размере

В Скопине Рязанской области вынесен приговор по делу о мошенничестве в местном межрайонном медицинском центре. На скамье подсудимых оказалась женщина, занимавшая там должность старшей медсестры.

С февраля 2016 года по июнь 2019-го мошенница обманывала своих подчиненных. Легенда заключалась в том, что она собственной персоной похлопотала ради повышения медицинским сестрам стимулирующих выплат, но чтобы деньги «справедливо перераспределить», часть зарплаты требовала переводить ей. Деньги переводились на банковскую карту в сумме, которую «начальница» называла лично или через СМС.

На самом деле деньги аферистка присваивала и тратила на личные нужды. Таким способом она завладела суммой 615 тысяч рублей. Еще 48 тысяч она же украла, внося себе в табели записи о липовых ночных сменах.

Свою вину подсудимая признала, отказавшись от дачи показаний. В итоге она отделалась условным сроком 1,5 года и должна будет возместить материальный вред по гражданским искам потерпевших. Приговор в законную силу пока не вступил.