Депутат Госдумы рассказала ухоловским педагогам об изменениях в федеральном законодательстве

Член фракции «Единой России» в Госдуме Елена Митина проинформировала участников встречи о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, согласно которым правительство наделено правом утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. В том числе в части установления (дифференциации) окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат и условий их назначения.

«При этом кабмин также будет определять сферу деятельности учреждений, на которые распространяются требования, и срок, в течение которого учреждения должны привести условия оплаты труда в соответствие с требованиями», – пояснила Елена Митина.

Кроме этого, речь шла о новых требованиях к структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату предоставления информации. Они будут действовать с 1 января текущего года до 31 декабря 2026 года.

Присутствующими был поднят вопрос, связанный с изменением порядка обработки персональных данных в РФ. Согласно принятому в декабре 2020 года федеральному закону установлены дополнительные гарантии защиты персональных данных россиян. Поправки начнут действовать с 1 марта 2021 года.

«С этой даты получение согласия на распространение персональных данных «по умолчанию» не допускается. Согласие на обработку данных сведений обязали операторов оформлять отдельно от других документов. Ожидается, что новые требования позволят избежать бесконтрольного использования третьими лицами общедоступных персональных данных граждан вопреки целям их первоначального распространения, – отметила Елена Митина. – Дополнительно появится возможность прописать запрет на передачу данных «неограниченному кругу лиц».

Также парламентарий от Рязанской области рассказала профсоюзным активистам Ухоловского района о вступивших в силу с 1 декабря 2020 года федеральных законах, благодаря которым все граждане льготных категорий смогут получать сведения из единой государственной информационной системы соцобеспечения о положенных им мерах соцподдержки и выплатах.

«Сейчас большинство льгот носит заявительный характер, и граждане должны самостоятельно выяснять информацию. Для многих, особенно для тех, кто проживает в сельской местности, это затруднительно, – уточнила член фракции «Единой России». – С 1 июля 2021 года сведения о положенных льготах можно будет получить через портал Госуслуг. До этой даты произойдет наполнение информационных баз».

По словам депутата, нужную информацию доведут до льготников через единый call-центр на базе Пенсионного фонда РФ.

Помимо этого, Елена Митина встретилась с главой администрации Ухоловского района Анатолием Зуевым. Основными темами обсуждения стали вопросы реализации национальных проектов, программы развития сельскохозяйственных территорий и поддержки местных инициатив на территории муниципалитета.

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